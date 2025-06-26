Эрдоган: Трамп готов встретиться с Путиным в Турции для переговоров по Украине

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что президент США Дональд Трамп выразил готовность приехать в Турцию в случае прибытия российского лидера Владимира Путина ради мирных договоренностей по Украине.

Об этом он сказал журналистам своего пула по возвращении из Гааги, где состоялся саммит Североатлантического альянса.

«Наша конечная цель - провести в нашей стране встречу на уровне лидеров и добиться долгожданного мира. Я также сообщил об этом президенту США господину Трампу во время нашей встречи [в Гааге]. Он сказал, что, если президент России Владимир Путин приедет в Стамбул или Анкару для урегулирования, он тоже прибудет в Стамбул или Анкару. Мы проведем необходимые контакты и, надеюсь, встретимся как можно скорее»,- приводит слова Эрдогана агентство Anadolu.

«Переговоры в Стамбуле по Украине открыли дверь к миру, Турция будет работать над сближением сторон. Мы осознаем, что на местах происходят события, которые сужают пространство для дипломатии, но если есть хоть маленькая надежда на мир, мы будем ее реализовывать. Более того, на наш взгляд, в войне между Украиной и Россией есть больше, чем маленькая надежда на мир. Мы будем работать над тем, чтобы сблизить стороны»,- сказал Эрдоган.