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Армения

Пашинян изменит законодательство для национализации «Электросетей»

First News Media13:39 - Сегодня
Пашинян изменит законодательство для национализации «Электросетей»

Правящая в Армении партия «Гражданский договор» намерена изменить законы для национализации компании «Электросети Армении», принадлежащей арестованному предпринимателю Самвелу Карапетяну, заявил армянский премьер Никол Пашинян, передают армянские СМИ.

Ранее Пашинян заявил, что настало время национализировать компанию и что план этой национализации уже готов.

«Я знаю, что фракция «Гражданский договор» Национального собрания также проводила обсуждения, в том числе с партнерами из правительства. В результате нашей совместной работы уже разработан проект законодательных изменений, он будет принят очень быстро в ходе внеочередной сессии (парламента). Я думаю, что это первое необходимое действие... Государство, правительство возьмет на себя управление «Электросетями Армении, и с этого момента мы уже в более спокойной обстановке будем обсуждать дальнейшие сценарии», - заявил Пашинян на заседании правительства.

По его словам, одним из сценариев может быть свободная продажа акций компании. «Мы должны: обеспечить свободное обращение акций ЗАО «Электросети Армении», - заявил Пашинян. Он добавил, что в акции должны иметь возможность вкладывать свои средства не только компании и корпорации, но и граждане Армении.

Самвелу Карапетяну в Армении предъявили обвинения и арестовали после того, как он заявил о поддержке Армянской апостольской церкви на фоне нападок со стороны властей. Сам бизнесмен вину не признал и назвал армянские власти несостоятельными. Его позиция в поддержку церкви вызвала недовольство премьера страны Никола Пашиняна, который разместил в соцсети Facebook несколько постов с оскорблениями в адрес духовенства и благотворителей церкви.

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