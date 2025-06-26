Азербайджанская делегация посетила Медиа группу и Коммуникационный университет Китая - ФОТО

В рамках визита в Китайскую Народную Республику азербайджанская делегация 26 июня посетила Медиа группу и Коммуникационный университет Китая.

В ходе встречи в Медиа группе Китая состоялся обмен мнениями по вопросам информационной политики, цифровой трансформации, возможностей многоязычного вещания и современных технологических подходов. Стороны также обменялись мнениями по вопросам развития международного сотрудничества в сфере медиа, расширения обмена контентом и изучения технологических инноваций.

В ходе встречи делегации с руководством Коммуникационного университета Китая обсуждались перспективы сотрудничества в сфере медиаобразования, профессиональной подготовки кадров, расширения возможностей стажировок, реализации совместных академических инициатив. При этом внимание было уделено возможностям создания совместных проектов и платформ в будущем.

Отметим, что в состав делегации входят исполнительный директор Агентства развития медиа Азербайджанской Республики Ахмед Исмаилов, председатель Аудиовизуального совета Азербайджанской Республики Исмет Саттаров, заведующий сектором по работе с медиа отдела по работе с неправительственными организациями и коммуникации Администрации Президента Азербайджанской Республики Кямран Гасанов, председатель Правления Азербайджанского государственного информационного агентства Вугар Алиев и исполнительный директор телеканала AnewZ Руфат Гамзаев.

Источник: АЗЕРТАДЖ