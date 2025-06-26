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«Диалог продолжается»: МИД Армении о нормализации отношений с Азербайджаном

First News Media14:16 - Сегодня
«Диалог продолжается»: МИД Армении о нормализации отношений с Азербайджаном

Переговоры между Арменией и Азербайджаном о нормализации отношений не зашли в тупик, диалог продолжается.

Об этом на брифинге заявил заместитель министра иностранных дел Армении Ваан Костанян, передают армянские СМИ.

«Я бы не стал оценивать процесс как тупиковый, поскольку для такой оценки нужна ситуация, когда нет никаких обсуждений, а обсуждения продолжаются», - отметил он и выразил надежду, что представители Армении и Азербайджана в скором времени проведут встречу для обсуждения мирного соглашения.

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