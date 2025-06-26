В Иране одобрили законопроект о приостановке сотрудничества с МАГАТЭ

Законопроект, предполагающий приостановку сотрудничества между Ираном и Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ), был одобрен Советом стражей конституции исламской республики.

Об этом сообщил представитель иранского надзорного органа Хади Тахан Назиф.

«План, требующий от правительства приостановки сотрудничества с МАГАТЭ, был одобрен после консультаций, проведенных среди членов Совета стражей»,- сказал он.

Источник: ТАСС