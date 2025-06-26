В Армении 15 человек арестовали по обвинению в захвате власти

По делу о попытке вооруженного захвата власти в Армении уже арестованы 15 человек, сообщает Следственный комитет.

Суд удовлетворил все поданные следствием ходатайства и заключил под стражу обвиняемых, среди них и лидер движения «Священная борьба» архиепископ Баграт Галстанян.

СК сообщает, что в ходе обысков были найдены многочисленные огнеопасные предметы, предусмотренные для повреждения электрических кабелей и интернет-связи.

Напомним, 25 июня Следком сообщил о подготовке террористических актов с целью захвата власти в Армении со стороны членов «Священной борьбы». В домах Галстаняна и его сторонников прошли масштабные обыски. Вечером того же дня суд арестовал их.

Источник: Sputnik Армения