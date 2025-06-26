В Баку завершились шествия военнослужащих в сопровождении военных оркестров - ФОТО - ОБНОВЛЕНО

26 июня на центральных улицах и проспектах города Баку прошли шествия военнослужащих в сопровождении военных оркестров.

До начала шествий, посвященных 26 Июня – Дню Вооруженных сил, прозвучал Государственный гимн Азербайджанской Республики.

Затем стартовали шествия военнослужащих по пяти маршрутам.

Шествия личного состава прошли по следующим маршрутам: Дворец Гейдара Алиева - проспект Бюльбюля - Киноцентр Низами - проспект Нефтяников - площадь Азадлыг - торговый центр AMAY; Шехидляр хиябаны – комплекс «Пламенные башни» – станция метро «Ичеришехер» – Крепостные ворота – Азербайджанский государственный кукольный театр – круг Азнефть – памятник «Бахрам Гур»; Парк Газанфара Мусабекова – улица Абдуррагим бека Хагвердиева – проспект Гусейна Джавида – парк Гусейна Джавида – Парламентский проспект - Шехидляр хиябаны; Спортивно-развлекательный центр «Олимпик стар» – улица Самеда Вургуна – Парк офицеров – Бакинский государственный цирк – Дворец Гейдара Алиева – памятник Имадеддину Насими – проспект Нефтяников; Памятник Нариману Нариманову - Центральный парк - Азербайджанский государственный академический национальный драматический театр - Зимний парк - Дворец Гейдара Алиева - Центральный банк Азербайджанской Республики - Торговый центр «28 Mall».

Наряду с этим, граждане имели возможность наблюдать за шествиями в Гяндже по маршруту улица Низами Гянджеви (напротив площади Флага) - улица Гейдара Алиева - улица Сабира - улица Ататюрка, а также на центральных улицах и проспектах городов Ханкенди и Лачин.

Шествия военнослужащих были встречены гражданами с чувством радости и гордости.

Житель столицы Огтай Набиев, наблюдавший за шествием вместе с внуком, в интервью АЗЕРТАДЖ отметил важность воспитания молодежи в духе патриотизма: «Каждый год я наблюдаю на шествиями наших военнослужащих. В этом году я впервые взял с собой внука. Считаю, что мероприятия, направленные на привитие детям и молодежи чувств любви и привязанности к Родине, важны. Благодаря мерам, принимаемым в нашей стране в этом направлении, мы стали свидетелями мужества нашей молодежи в боях за территориальную целостность и суверенитет Азербайджана. Я сделаю все, чтобы воспитать внука патриотом своей Родины и родной земли. Как представитель государства и народа с победоносной Армией, я горжусь нашими военнослужащими, поздравляю их с Днем Вооруженных сил».

Житель столицы Расул Иманов с трехцветным флагом в руках сопровождал военнослужащих по всему маршруту шествия. В беседе с корреспондентом АЗЕРТАДЖ он сказал: «Уже несколько лет мы наблюдаем за такими шествиями наших военнослужащих. Мы освободили свои земли благодаря самоотверженности наших шехидов и гази. Мне кажется, что шехиды сегодня незримо находились в рядах участников шествия. Уверен, что их души, обретшие покой, с радостью наблюдают за нами. Я преклоняюсь перед героями, отдавшими свою жизнь в борьбе за целостность наших земель, и с глубоким уважением чту их светлую память. Очень рад, что мне выпала честь сегодня наблюдать за шествием. Одно из моих самых заветных желаний – в будущем в рядах нашей доблестной Армии стоять на страже Родины. Горжусь нашими Вооруженными силами, желаю им достойно служить родной стране и в будущем».

Источник: АЗЕРТАДЖ

10:38

В связи со 107-й годовщиной создания Вооруженных Сил Азербайджана по центральным улицам, проспектам и площадям Баку проходят шествия военнослужащих в сопровождении военных оркестров.

Военнослужащие пройдут с 10:00 до 12:00 по следующим маршрутам:

- Дворец Гейдара Алиева - проспект Бюльбюля - Кинотеатр Низами - проспект Нефтяников - площадь Азадлыг - торговый центр AMAY;

- Аллея шехидов - Комплекс «Пламенные Башни»- станция метро «Ичеришехер»- крепостные ворота Гоша гала гапысы - Азербайджанский Государственный кукольный театр – круг Азнефть - памятник Бахраму Гуру;

- Парк Газанфара Мусабекова - улица Абдуррагим бека Хагвердиева - проспект Гусейна Джавида - парк Гусейна Джавида - Парламентский проспект - Аллея шехидов;

- Спортивно-развлекательный центр «Олимпик Стар»- улица Самеда Вургуна - парк офицеров - Бакинский государственный цирк - Дворец Гейдара Алиева - памятник Имадеддину Насими - проспект Нефтяников;

- Памятник Нариману Нариманову - Центральный парк - Азербайджанский государственный академический национальный драматический театр - Зимний парк - Дворец Гейдара Алиева – Центральный банк Азербайджанской Республики – ТЦ 28 Mall.

Источник: АЗЕРТАДЖ