Европейский издательский конгресс 2025: доверие, дизайн и технологии как новая основа медиа

24 июня 2025 года в самом сердце Вены, в элегантном дворце Palais Niederösterreich, завершился European Publishing Congress — важнейшее событие для европейской издательской индустрии.

В течение двух насыщенных дней сотни редакторов, медиа-менеджеров, дизайнеров, технологов и экспертов в области коммуникаций обсуждали вызовы и возможности, которые стоят перед медиа в 2025 году. Конгресс вновь подтвердил: медиа остаются фундаментом демократического общества, несмотря на радикальные технологические и культурные трансформации.

Конгресс собрал более 300 участников из разных стран Европы — от представителей крупнейших газет и журналов до независимых digital-платформ.

Отметим, что из медиа Азербайджана на мероприятие были приглашены главный редактор 1news.az Кямаля Мамедова и директор report.az Фуад Гусейналиев.

Общая атмосфера — сосредоточенная, но открытая. Программа включала выступления лидеров индустрии, практические сессии, панельные дискуссии, выставку решений для редакций и обширные возможности для нетворкинга.

Особое внимание уделялось не только технологиям, но и культурному измерению профессии — тому, как сохранить миссию журналистики в эпоху алгоритмов, фрагментации аудитории и нарастающей конкуренции за внимание.

Главные темы

Искусственный интеллект — инструмент, а не замена

ИИ стал одной из доминирующих тем форума. Участники представили практические кейсы использования генеративных и аналитических ИИ-инструментов: от автоматизации сбора данных до персонализации новостной ленты и создания дополнительных форматов (аудио, краткие дайджесты, адаптация под разные платформы). Однако прозвучало и важное предостережение: журналистика, теряющая человеческое лицо, теряет доверие.

«ИИ может ускорить работу и усилить продукт, но он не знает, что важно обществу. Это по-прежнему задача редакции», — прозвучало в одном из выступлений.

От кликов к вовлечению

Многие участники говорили о необходимости отказаться от слепой погони за трафиком. Современные успешные медиа строят отношения с аудиторией — измеряя не только количество прочтений, но и время, проведённое с текстом, глубину прокрутки, количество сохранений, вовлечённость в диалог.

Журналисты и издатели признают: единственный путь к устойчивости — это доверие. Его нельзя купить рекламой или SEO, его можно только заслужить — честной работой, сильным редакционным голосом, прозрачностью и уважением к читателю.

Печатные медиа — не прошлое, а премиум

Отдельная сессия была посвящена будущему бумажных изданий. Несмотря на цифровую доминанту, многие участники отмечали рост интереса к качественной, визуально проработанной, осмысленной печати — будь то журналы выходного дня, локальные газеты или ниши вроде slow journalism.

Печатный формат воспринимается как «медленный» продукт: дорогой, ограниченный по объему, но глубокий и долговечный. А в сочетании с digital он усиливает бренд и доверие аудитории.

Редакционный дизайн как конкурентное преимущество

Один из лейтмотивов конгресса — важность редакционного дизайна. Речь идет не только о графике и верстке, но и о визуальном мышлении, которое определяет, как читатель воспринимает контент: от типографики до микровзаимодействий на сайте.

Современные пользователи делают выбор глазами — особенно в мире, где контента слишком много. Хороший дизайн — это навигация, интонация, уважение к времени и вниманию читателя. Он помогает не только удерживать, но и формировать лояльную аудиторию.

Церемония награждения

Традиционно важной частью конгресса стала церемония вручения European Publishing Awards — престижных наград, отмечающих достижения в области журнальной, газетной и цифровой журналистики. Победителями стали как признанные бренды, так и молодые медиа, сумевшие найти оригинальные форматы и языки для общения с читателем.

Диалог, а не манифест

Ключевая особенность European Publishing Congress — в его открытой структуре. Здесь не диктуют готовых решений, а обсуждают идеи, формируют профессиональное сообщество, которое учится друг у друга. Участники подчеркивали: именно в таких условиях рождаются устойчивые стратегии, которые учитывают не только тренды, но и локальные особенности рынка, культуры и аудитории.

Выводы: что несёт будущее?

Технологии становятся частью редакционной ДНК, но не заменяют суть — смыслы, интонацию, профессионализм.

Устойчивое медиа — это доверие, а не лайки. ИИ, UX, алгоритмы — лишь инструменты. Главный капитал — отношение с читателем.

Внимание к дизайну, типографике и визуальной культуре — больше не опция, а обязательный элемент успешного медиа.

Качественные истории, глубина и ясность — остаются востребованными в шумной цифровой среде.

Этот конгресс — не просто событие. Это пространство, где рождаются идеи, которые могут определить траекторию всей индустрии на ближайшие годы.

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