Пашинян предложил наградить силовиков, арестовавших архиепископа Галстаняна

Премьер-министр Армении Никол Пашинян считает, что силовиков, арестовавших архиепископа Баграта Галстаняна и его сторонников, нужно представить к государственным наградам.

По его словам, раскрыто преступление против государственности.

«Хочу выразить благодарность всем представителям нашей правоохранительной системы. Я обсуждал этот вопрос также с президентом республики и думаю, было бы целесообразно представить к государственным наградам наиболее отличившихся сотрудников Службы национальной безопасности, прокуратуры, Следственного комитета, МВД, полиции»,- заявил Пашинян на заседании правительства, передают армянские СМИ.

По его словам, в обществе проводят параллели с терактом в парламенте Армении 27 октября 1999 года.

«В этой связи правоохранителям важно также изучить, можно ли было предотвратить это преступление»,- сказал он.

Напомним, что 25 июня правоохранительные органы провели обыски в домах сторонников оппозиционного движения «Священная борьба».

В частности, оперативные мероприятия были осуществлены в доме лидера движения, архиепископа Баграта Галстаняна, которого Следственный комитет подозревает в действиях, направленных на насильственный захват власти. В ночь на четверг суд вынес решение об аресте Баграта Галстаняна сроком на два месяца.

По данным СК, с утра проведено более 90 обысков, задержаны в общей сложности 16 человек. Все они обвиняются в подготовке терактов и массовых беспорядков, попытке захвата власти».