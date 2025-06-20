Пашинян намерен пригласить Эрдогана в Армению

Премьер-министр Армении Никол Пашинян, находящийся с визитом в Стамбуле, планирует пригласить турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана в Армению, сообщает газета «Акос».

По данным издания, Пашинян на встрече с представителями армянской общины Стамбула заявил, что турецкого лидера ждут в Армении в 2026 году в рамках саммита Европейского политического сообщества, который пройдет в Ереване.

Напомним, 20 июня премьер-министр Армении Никол Пашинян отправился с первым рабочим визитом в Турцию. Сегодня ожидаются переговоры Пашиняна с Эрдоганом.