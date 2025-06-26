Азербайджанская делегация будет наблюдать за учениями «Защитник мира-2025» в Стамбуле

Делегация во главе с первым заместителем министра обороны — начальником генерального штаба азербайджанской армии генерал-полковником Керимом Велиевым отправилась в Стамбул по приглашению начальника генштаба вооруженных сил Турции генерала армии Метина Гюрака.

Как сообщили 1news.az в Минобороны, в рамках визита азербайджанская делегация будет наблюдать за международными учениями «Защитник мира-2025» в Стамбуле, а затем примет участие в Дне наблюдателя высокого уровня на международных учениях «Анатолийский орел-2025» в городе Конья.

Кроме этого, запланирована встреча Керима Велиева с министром национальной обороны Турции Яшаром Гюлером.