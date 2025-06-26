Минобороны Турции поздравило ВС Азербайджана со 107-й годовщиной

Министерство национальной обороны Турции поздравило Вооруженные силы Азербайджана со 107-й годовщиной.

Как сообщает 1news.az, об этом сообщается на странице Минобороны Турции в «X».

🇦🇿 Azerbaycan Silahlı Kuvvetlerinin 107’nci, kuruluş yıl dönümü kutlu olsun! 🇹🇷



Kardeş Azerbaycan’ın güvenliği ve huzuru için gece gündüz demeden görev yapan kahraman Azerbaycan Silahlı Kuvvetlerini selamlıyoruz.



Bir millet, iki devlet şiarıyla;

Her zaman tek yürek, tek… pic.twitter.com/x3NQj4SR65