Минобороны Турции поздравило ВС Азербайджана со 107-й годовщиной
Министерство национальной обороны Турции поздравило Вооруженные силы Азербайджана со 107-й годовщиной.
Как сообщает 1news.az, об этом сообщается на странице Минобороны Турции в «X».
🇦🇿 Azerbaycan Silahlı Kuvvetlerinin 107’nci, kuruluş yıl dönümü kutlu olsun! 🇹🇷— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) June 26, 2025
Kardeş Azerbaycan’ın güvenliği ve huzuru için gece gündüz demeden görev yapan kahraman Azerbaycan Silahlı Kuvvetlerini selamlıyoruz.
Bir millet, iki devlet şiarıyla;
Her zaman tek yürek, tek… pic.twitter.com/x3NQj4SR65
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