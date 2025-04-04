Президент Ильхам Алиев: Месторождения АЧГ, Абшерон и Шахдениз вносят вклад в энергетическую безопасность многих стран

Месторождения Азери-Чираг-Гюнешли, Абшерон и Шахдениз вносят вклад в энергетическую безопасность многих стран.

Об этом заявил Президент Ильхам Алиев на 11-м министерском заседании в рамках Консультативного совета по Южному газовому коридору и 3-м министерском заседании в рамках Консультативного совета по зеленой энергии.

«Через несколько лет будут разрабатываться и многие другие нефтегазовые месторождения, по которым уже подписаны контракты и реализуется рабочая программа. Прокладка трубопроводов, нефтепроводов Баку-Тбилиси-Джейхан, Баку-Супса, а также Южно-Кавказского газопровода – это результат совместной работы всех участников», - подчеркнул глава государства.

Источник: АЗЕРТАДЖ