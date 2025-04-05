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Фарид Шафиев: Иностранная помощь на разминирование в Азербайджане незначительная

First News Media11:00 - Сегодня
Фарид Шафиев: Иностранная помощь на разминирование в Азербайджане незначительная

Иностранная помощь, оказываемая гуманитарному разминированию в Азербайджане, значительно ниже по сравнению с уровнем вклада донорского сообщества в аналогичные проблемы в других странах.

Об этом заявил председатель правления Центра анализа международных отношений (ЦАМО) Фарид Шафиев на брифинге в штаб-квартире ООН, организованном совместно Постоянным представительством Азербайджана при ООН и ЦАМО.

Он отметил, что с начала работ по гуманитарному разминированию в 2020 году по сей день иностранная помощь составила всего 6% ресурсов, выделенных на гуманитарное разминирование в Азербайджане: «Это значительно ниже по сравнению с уровнем вклада, который обычно вносит международное донорское сообщество в решение подобных вопросов в других странах».

Источник: Report

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