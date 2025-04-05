CNN: В США начались крупные демонстрации против политики Трампа

Акции протеста против политики администрации Дональда Трампа и против действий Илона Маска, курирующего ведомство по повышению эффективности работы правительства США (Department of Government Efficiency, DOGE), проходят в Соединенных Штатах.

Как отмечает телеканал CNN, организаторы из продемократического движения планируют провести более 1 400 акций во всех 50 штатах и в округе Колумбия. Протесты под лозунгом Hands Off! ("Руки прочь!") являются ответом на то, что активисты называют "враждебным захватом власти". Акции проходят у зданий законодательных собраний штатов, федеральных учреждений, офисов конгрессменов и городских администраций.

Число участников акций протеста не уточняется, однако CNN указывает, что на манифестации зарегистрировались около 600 000 человек.

Основные требования протестующих включают прекращение "захвата власти миллиардерами" и коррупции в администрации Трампа, сохранение финансирования Medicaid и Social Security (программы в сферах здравоохранения и медицинского страхования), а также прекращение атак на иммигрантов и трансгендеров.

Источник: ТАСС