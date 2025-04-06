Сотрудник ANAMA подорвался на мине в Джабраильском районе

Сотрудник Агентства Азербайджана по разминированию (ANAMA) подорвался на мине в Джебраильском районе.

Соответствующую информацию ведомство распространило в Facebook.

Инцидент произошел в селе Мехдили Джебраильского района.

Сотрудник агентства Ханкишиев Гейдар Али оглу, 1991 года рождения, подорвался на противопехотной мине при исполнении служебных обязанностей. В результате происшествия он получил травматическую ампутацию голеностопного сустава правой ноги.

Пострадавшего сотрудника доставили в районную больницу, его состояние удовлетворительное.