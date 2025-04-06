Предупреждение МВД: Мошенники создают фишинговые сайты с дизайном, имитирующим оригинал

Мошенники создают фишинговые сайты и поддельные страницы кредитных организаций, имитирующие оригинал.

Об этом заявил начальник пресс-службы МВД полковник-лейтенант полиции Эльшад Гаджиев.

"Фишинговые сайты на первый взгляд трудно отличить от оригиналов, однако это возможно. Убедитесь, что адрес начинается с https, обращайте внимание на буквы и цифры в доменном имени. Если вы совершите онлайн-платеж на таких сайтах - независимо от суммы - ваши личные данные будут украдены. К примеру, нужно проверить, нет ли подмены символов: вместо "I" может быть "1", а вместо "o" - "0" ", - отметил Э.Гаджиев.