Давид Бабаян высказался о своей позиции по интеграции карабахских армян в Азербайджан

На продолжившемся 7 апреля в Бакинском военном суде процессе обвиняемый Давид Бабаян, отвечая на вопросы гособвинителя, признался, что выступал против интеграции армянского населения, проживавшего на некогда оккупированных азербайджанских территориях, в Азербайджан.

Как заявил Бабаян, по его мнению, «интеграция была невозможна».

Он также признался, что другие обвиняемые — Араик Арутюнян, Рубен Варданян и другие «должностные лица» незаконного режима — также были противниками интеграции.

«Ни одно из должностных лиц не видело перспектив в такой интеграции», — сказал он.

Отметим, что продолжается суд над гражданами Армении, обвиняемыми в преступлениях против мира и человечности в результате армянской военной агрессии, военных преступлениях, в том числе подготовке и ведении агрессивной войны, геноциде, нарушении законов и обычаев войны, а также терроризме, финансировании терроризма, насильственном захвате и удержании власти и в других многочисленных преступлениях.

Источник: АЗЕРТАДЖ