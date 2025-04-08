В Грузии без вести пропала 21-летняя азербайджанка - ВИДЕО

В Грузии ведутся поиски 21-летней Айтадж Мамедовой, жительницы села Косалы Гардабанского района, где компактно проживают азербайджанцы.

Об исчезновении девушки, с которой нет связи с 1 апреля, сообщили члены ее семьи.

Как передает 1news.az, по информации, предоставленной родственниками Baku TV, Айтадж является студенткой второго курса Тбилисского государственного университета и проживает в столице Грузии.

Последний раз девушка разговаривала с семьей по телефону, сообщив о поездке на день рождения подруги. В разговоре с матерью Айтадж упомянула о предстоящем на следующий день экзамене и намерении вернуться домой. После этого связь с ней оборвалась.

Как рассказала мать пропавшей, недалеко от реки Кура были обнаружены ее телефон, сумка и обувь.

Министерство внутренних дел Грузии проинформировало о проведении всех необходимых мероприятий, направленных на поиск Айтадж Мамедовой. Правоохранительные органы ведут расследование обстоятельств исчезновения девушки.