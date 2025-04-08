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В Гейчае на поминках обрушился балкон: Пострадали несколько человек

Фаига Мамедова10:25 - Сегодня
В Гейчае на поминках обрушился балкон: Пострадали несколько человек

В Гейчае во время поминальной церемонии, проходившей в доме, рухнул балкон второго этажа, где находились участвовавшие в мероприятии женщины.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Report, инцидент произошел в доме, принадлежащем Вахидову Фарахиму Исрафил оглу.

В результате произошедшего жительницы села Гараязы Гейчайского района Гашимова Метанет Агакерим гызы (1978 года рождения), Вахидова Кямаля Гашим гызы (1969 года рождения), Джаббарова Саханым Суру гызы (1966 года рождения), Мамедова Назиля Мазахир гызы (1966 года рождения) и Алиева Сусахан Суру гызы (1963 года рождения) получили травмы различной степени тяжести.

По факту ведется расследование.

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