Задержаны шантажировавшие граждан главный редактор и сотрудник журнала

Лица, требовавшие деньги у граждан под видом журналистской деятельности, угрожая распространением компрометирующей информации в соцсетях, привлечены к уголовной ответственности.

Как сообщает AПA, по жалобам жителей Сумгайыта, Ширвана, Астары и Гейчая сотрудники Главного управления по борьбе с организованной преступностью МВД задержали 62-летнего главного редактора сатирического журнала «Iynə» Балоглана Мирзалиева и 55-летнего редактора Эльхана Гейдарова, ранее судимых за мошенничество и вымогательство с угрозами.

По факту возбуждено уголовное дело, следственные действия продолжаются.

Информацию AПA подтвердили в пресс-службе МВД АР.