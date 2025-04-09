Азербайджанская и иранская делегации ознакомились с Бакинским международным морским торговым портом - ФОТО

9 апреля заместитель премьер-министра Азербайджанской Республики, сопредседатель Государственной комиссии по экономическому, торговому и гуманитарному сотрудничеству между Азербайджаном и Ираном с азербайджанской стороны Шахин Мустафаев и находящаяся с визитом в нашей стране министр дорог и городского развития Исламской Республики Иран, сопредседатель комиссии с иранской стороны Фарзане Садег совместно с делегациями двух стран посетили Бакинский международный морской торговый порт.

Как сообщили в пресс-службе Кабинета Министров, в ходе визита сопредседателям была представлена презентация Бакинского порта. Гостям рассказали об истории, инфраструктуре и возможностях порта, а также о строительных работах, проводимых в рамках второй фазы проекта по увеличению годового грузооборота с 15 до 25 млн тонн.

Отмечено, что по завершении второй фазы расширение Бакинского порта еще больше укрепит его стратегическое значение как важного транспортно-логистического узла, соединяющего Европу и Азию.

Затем делегации ознакомились с основным грузовым терминалом порта, терминалами Ro-Ro и паромного сообщения, а также с сортировочным пунктом.