Продолжился суд над лицами, обвиняемыми в совершении многочисленных преступлений против азербайджанского народа - ФОТО

10 апреля продолжилось заседание по рассмотрению уголовных дел в отношении граждан Республики Армения Араика Арутюняна, Аркадия Гукасяна, Бако Саакяна, Давита Ишханяна, Давида Бабаяна, Левона Мнацаканяна и других, обвиняемых в совершении многочисленных преступлений против мира и человечности, военных преступлений, включая подготовку и ведение агрессивной войны, геноцид, нарушение законов и обычаев войны, а также терроризм, финансирование терроризма, насильственный захват власти или насильственное удержание власти и др.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, на судебном заседании, состоявшемся в Бакинском военном суде под председательством судьи Зейнала Агаева в составе судей Джамала Рамазанова и Анара Рзаева (резервный судья Гюнель Самедова), каждый из обвиняемых был обеспечен переводчиком на язык, которым владеет, а также адвокатами для защиты.

В заседании принимали участие обвиняемые, их защитники, часть потерпевших, их правопреемники и представители, а также прокуроры, защищающие государственное обвинение.

Отвечая на вопросы государственного обвинителя Тараны Мамедовой, обвиняемый Меликсет Пашаян признался, что проходил незаконную военную службу на суверенных территориях Азербайджана, которые в свое время были оккупированы Арменией.

М.Пашаян, служивший в вооруженных силах Республики Армения, сообщил, что ему был выдан автомат Калашникова.

Рассказав о том, что с 1989 по 1991 год он проходил срочную действительную военную службу на Дальнем Востоке, М.Пашаян сказал, что в 1993 году вступил в «Аскеранский полк», и добавил: «Я находился на боевом посту примерно с мая 1993 года до 1994 года – до прекращения огня. Командиром батальона был Вилен Сафарян».

М.Пашаян также сообщил, что во время Первой Карабахской войны он служил в 31-м батальоне, командиром воинской части был Виталий Баласанян.

Он сказал, что бывал на боевых постах в различных селах Аскеранского, Агдеринского и Агдамского районов. Обвиняемый сообщил, что на боевых постах имелись автоматы, пулеметы и минометы.

Заявив, что во время Второй Карабахской войны его табельным оружием был автомат Калашникова, М.Пашаян на вопрос о том, против кого он должен был использовать выданное оружие, ответил: «Против Азербайджанской армии...».

М.Пашаян с мая по сентябрь 2023 года находился в составе вооруженного формирования, созданного в селе Ашагы Емишджан Ходжалинского района.

Обвиняемый сказал, что был награжден медалью «за храбрость» незаконного режима.

Подтвердив, что нес службу, в том числе, на боевых постах в Сарыджалы, Гюллюдже и других селах Агдамского района, обвиняемый на вопрос государственного обвинителя ответил: «Агдам – это район Азербайджанской Республики». Однако на вопрос о том, от кого и что он охранял на территории Азербайджана, обвиняемый ответить не смог.

М.Пашаян также сказал, что инженеры-саперы устанавливали мины вокруг боевых постов.

Он заявил, что получал зарплату за военную службу как во время Первой и Второй Карабахских войн, так и после них.

Затем обвиняемый Давит Аллахвердян ответил на вопросы государственного обвинителя Фуада Мусаева. Он сообщил, что учился в «Ханкендинском университете», проходил срочную службу в 2006–2008 годах в воинской части в Аскеране и нес боевое дежурство в Агдаме. «Командиром части был Артур Арутюнян. Во время службы ему была выдана снайперская винтовка», — отметил он.

По словам подсудимого, после завершения службы он продолжил обучение в «вузе», который затем стал «филиалом» Армянского аграрного университета.

Затем Д.Аллахвердян ответил на вопросы старшего помощника генерального прокурора Вюсала Алиева. Он сообщил, что 1 сентября 2020 года занимал «должности» «начальника сельскохозяйственного сектора Совета безопасности», а впоследствии – «советника министра сельского хозяйства» самопровозглашенного режима на оккупированных территориях Азербайджана.

Во время 44-дневной войны он был вновь призван на военную службу и обеспечен автоматом. В январе 2023 года он вступил в незаконное вооруженное формирование и получал зарплату в зависимости от количества дней службы.

Д.Аллахвердян сообщил, что на ранее оккупированных суверенных территориях Азербайджана выращивалось зерно, которое затем направлялось в Армению.

Затем на вопросы гособвинителей ответил подсудимый Левон Балаян. Он сообщил, что родился в 1978 году в Баку и участвовал в боевых действиях против Азербайджана в ходе 44-дневной войны.

Во время допроса Давид Бабаян попытался помочь Левону Балаяну с ответами, за что получил предупреждение от судьи.

Л.Балаян заявил, что после войны за ежемесячную зарплату присоединился к незаконному вооруженному формированию, получая зарплату в армянских драмах, эквивалентную 400–500 долларов США.

Обвиняемый Гурген Степанян в ответах на вопросы государственного обвинителя Вюсала Абдуллаева сообщил, что, будучи гражданином Армении, был призван на службу в 2006 году и проходил ее в течение двух лет в оккупированном тогда Физулинском районе Азербайджана.

«Я жил в городе Джермук в Армении. Меня призвало на службу армянское государство», — добавил он.

Г.Степанян также отметил, что среди офицеров в его части преобладали граждане Армении.

Обвиняемый признался, что впоследствии примкнул к «Ходжавендскому полку», получая за свою службу зарплату на банковскую карту.

Отвечая на вопросы начальника отдела Управления по защите государственного обвинения Генеральной прокуратуры Насира Байрамова, обвиняемый Василий Бегларян сообщил, что в 2012-2013 годах проходил срочную военную службу в Агдере, до 2018 года проживал в селе Эдилли Ходжавендского района, а затем до 2022 года – в Армении, в городе Ереван.

Сообщив, что в сентябре того же года приехал в Ханкенди и приступил к службе в качестве срочника, обвиняемый сказал, что получал зарплату в размере 400 тысяч армянских драмов (около 800 долларов США) в месяц.

Обвиняемый Эрик Казарян, отвечая на вопросы помощника генерального прокурора по особым поручениям Тугая Рагимли, сообщил, что в 2021 году он выехал из армянского города Гафан в азербайджанский город Ханкенди для прохождения сверхсрочной военной службы.

«Любой гражданин Армении мог обратиться для поступления на военную службу», - сказал обвиняемый, отметив, что единственным условием для этого была смена места регистрации, и добавил: «В течение примерно одного месяца я снялся с регистрационного учета в Гафане и прописался в Агдере».

Он сообщил, что за сверхсрочную военную службу ему платили около 400 тысяч драмов в месяц.

Обвиняемый также признался в том, что при задержании азербайджанскими военнослужащими при нем было автоматическое оружие.

Очередное заседание суда назначено на 11 апреля. Процесс продолжится ответами обвиняемых лиц на вопросы.

Отметим, что по фактам многочисленных преступлений, совершенных в результате агрессивной войны, развязанной армянским государством и преступным сообществом, созданным под руководством, при непосредственном и косвенном участии Кочаряна Роберта Седраки, Саргсяна Сержа Азати, Манукяна Вазгена Микаэли, Саркисяна Вазгена Завени, Бабаяна Самвела Андраники, Баласаняна Виталия Микаэли, Балаяна Зория Хайки, Оганяна Сейрана Мушеги, Гарамяна Аршавира Суреновича, Мелконяна Монте Чарльза и других с целью осуществления вопреки нормам внутреннего и международного права военной агрессии против Азербайджана под непосредственным руководством и при участии, на основе устных и письменных поручений, указаний и инструкций, при материально-технической поддержке и поддержке личным составом, под управлением в централизованном порядке, а также под строгим контролем высокопоставленных лиц Армении, ее вооруженных сил и незаконных вооруженных формирований, обвиняются 15 лиц армянского происхождения.

Данные лица, то есть – Арутюнян Араик Владимири, Гукасян Аркадий Аршавири, Саакян Бако Сааки, Ишханян Давит Рубени, Манукян Давид Азатини, Бабаян Давид Клими, Мнацаканян Левон Генрикович, Бегларян Василий Ивани, Казарян Эрик Роберти, Аллахвердян Давит Нельсони, Степанян Гурген Гомери, Балаян Левон Ромики, Бабаян Мадат Аракелович, Мартиросян Гарик Григори, Пашаян Меликсет Владимири обвиняются по статьям 100 (планирование, подготовка, развязывание или ведение агрессивной войны), 102 (нападение на лиц или учреждения, которые пользуются международной защитой), 103 (геноцид), 105 (уничтожение населения), 106 (рабство), 107 (депортация или принудительное переселение населения), 109 (преследование), 110 (насильственное исчезновение людей), 112 (лишение свободы в нарушение норм международного права), 113 (применение пыток), 114 (наемничество), 115 (нарушение законов и обычаев войны), 116 (нарушение норм международного гуманитарного права во время вооруженных конфликтов), 118 (военный грабеж), 120 (умышленное убийство), 192 (незаконное предпринимательство), 214 (терроризм), 214-1 (финансирование терроризма), 218 (организация преступного сообщества (преступной организации), 228 (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, комплектующих деталей к нему, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств), 270-1 (деяния, создающие угрозу авиационной безопасности), 277 (посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля), 278 (насильственный захват власти или насильственное удержание власти, насильственное изменение конституционного строя государства), 279 (создание не предусмотренных законодательством вооруженных формирований или групп) и другим статьям Уголовного кодекса Азербайджанской Республики.