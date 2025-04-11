Потерпевший из села Баганис-Айрым: Армяне убили моего 39-дневного ребенка

В ходе судебного процесса, продолжившегося в Бакинском военном суде 11 апреля, потерпевший Рамиз Адыгезалов сообщил, что армяне убили его 39-дневного ребенка.

Как передает АЗЕРТАДЖ, потерпевший, житель села Баганис-Айрым Газахского района, рассказал, что это произошло в ночь с 23 на 24 марта 1990 года.

По его словам, прибыло большое количество армянских военнослужащих. Сначала женщины грабили дома, а мужчины затем их сжигали.

Он отметил, что в тот день сожгли шесть жителей села и одного работника милиции.

Напомним, что продолжается судебный процесс над гражданами Республики Армения, обвиняемыми в совершении в результате военной агрессии Армении преступлений против мира и человечности, военных преступлений, в том числе в подготовке и ведении захватнической войны, геноциде, нарушении законов и обычаев войны, а также терроризме, финансировании терроризма, насильственном захвате и удержании власти, многочисленных других преступлениях.