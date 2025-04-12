Путин провел встречу со спецпосланником Трампа - ОБНОВЛЕНО
Президент РФ Владимир Путин завершил встречу со спецпосланником американского лидера Стивеном Уиткоффом.
Как сообщает ТАСС, она продлилась более четырех часов.
Беседа проходила в закрытом режиме и завершилась около 23:00 по бакинскому времени, главной темой была ситуация в Украине.
Это была уже третья встреча Путина и Уиткоффа. В предыдущие разы они виделись в Москве, сегодня встреча прошла в Санкт-Петербурге.
19:15
В Санкт-Петербурге проходит встреча президента России Владимира Путина со спецпосланником президента США по Ближнему Востоку Стивом Уиткоффом.
Как передают российские СМИ, об этом сообщила пресс-служба Кремля.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что встреча не ограничена по времени и продлится столько, сколько потребуется.