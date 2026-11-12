Пашинян: Нам нужно восстановить и открыть железную дорогу между Арменией и Турцией

Премьер-министр Армении Никол Пашинян положительно оценил итоги встречи с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом на полях климатического саммита COP31 в Анталье.

По словам главы армянского правительства, между сторонами выстроен конструктивный диалог, и Ереван рассчитывает на дальнейшее развитие двусторонних отношений.

Отвечая на вопрос о региональной взаимосвязанности, Пашинян подчеркнул, что сейчас ключевой задачей является восстановление и открытие железнодорожного сообщения между Арменией и Турцией, и работа в этом направлении уже ведется.

Источник: TRT