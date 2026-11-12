Пашинян: Нам нужно восстановить и открыть железную дорогу между Арменией и Турцией
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Премьер-министр Армении Никол Пашинян положительно оценил итоги встречи с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом на полях климатического саммита COP31 в Анталье.
По словам главы армянского правительства, между сторонами выстроен конструктивный диалог, и Ереван рассчитывает на дальнейшее развитие двусторонних отношений.
Отвечая на вопрос о региональной взаимосвязанности, Пашинян подчеркнул, что сейчас ключевой задачей является восстановление и открытие железнодорожного сообщения между Арменией и Турцией, и работа в этом направлении уже ведется.
Источник: TRT
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