Компания AFG International представляет бренд «AFG Retail», сменяющий Cenomi Retail

​Эр-Рияд, Саудовская Аравия — 8 октября 2026 г.: Компания AFG International (Tadawul: 4240), ранее работавшая под брендом Cenomi Retail, объявила о запуске нового фирменного стиля — AFG Retail.

Это знаменует следующий этап стратегической эволюции и диверсифицированного роста компании.

​Основанная в 1990 году, за более чем три десятилетия компания превратилась в ведущего франчайзингового ритейлера международных брендов. На сегодняшний день она управляет свыше 700 магазинами на восьми рынках, представляя 38 брендов в категориях моды, красоты, спорта, технологий, стиля жизни, а также продуктов питания и напитков при поддержке более 7 500 сотрудников.

​Переход на новый бренд не затрагивает листинг компании на Саудовской бирже (тикер: 4240), действующие франчайзинговые соглашения, контракты или структуру руководства. Компания усиливает фокус и инвестиции на всем портфеле брендов — включая партнерства с Inditex, Zara, Mango, KIKO Milano, Apple, Decathlon и другими, — формируя более дисциплинированную, цифровую и устойчивую розничную платформу.

​Хусейн Али Шобокши, председатель совета директоров AFG International, отметил:

«Более трех десятилетий назад эта Компания была основана с четкой целью: соединить клиентов в Королевстве и на наших международных рынках с ведущими мировыми брендами. Эта цель остается неизменной. Меняются масштаб наших амбиций и подход к их реализации — с большей дисциплиной, широким фокусом на портфеле и приверженностью созданию устойчивой ценности. AFG Retail отражает как наше наследие, так и компанию будущего».

​Самир Джейн, главный исполнительный директор AFG International, добавил:

«Запуск AFG Retail — это больше, чем смена визуального стиля. Он отражает развитие бизнеса, распределение капитала с повышенной дисциплиной и укрепление возможностей для прибыльного роста. Имея 38 брендов на восьми рынках, мы обладаем значительным масштабом, и наша главная задача — трансформировать его в долгосрочную ценность для клиентов, партнеров и акционеров».