«Манчестер Юнайтед» уволил Майкла Кэррика - Романо

«Манчестер Юнайтед» принял решение отправить в отставку Майкла Кэррика, занимающего должность главного тренера первой команды.

Об этом сообщает известный журналист и инсайдер Фабрицио Романо в социальной сети X.

«Юнайтед» занимает 18-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги, одержав лишь одну победу в 10 стартовых матчах текущего сезона.

Ранее сообщалось, что манкунианский клуб готовится назначить Маурисио Почеттино на должность главного тренера. Сейчас аргентинский специалист возглавляет сборную США по футболу, ранее он работал в английских клубах «Саутгемптон», «Тоттенхэм» и «Челси».

Источник: Чемпионат