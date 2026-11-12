Зарплату будут начислять за отработанные часы - кто сможет заработать больше?

В Азербайджане планируется внедрить систему почасовой оплаты труда и почасовой минимальной заработной платы.

Об этом в комментарии Trend сообщил член комитета Милли Меджлиса по труду и социальной политике, депутат Вугар Байрамов.

По словам депутата, новый механизм может позволить начислять более высокую заработную плату гражданам, работающим на почасовой основе, и даст им возможность увеличить доходы, трудясь сразу на нескольких местах работы.

«Основная цель здесь — обеспечить почасовой расчет заработной платы в соответствии с мировой практикой, а также создать соответствующий механизм оплаты труда и заключения договоров для граждан, работающих почасово.

Один из важнейших моментов предлагаемых изменений заключается в том, что почасовая минимальная заработная плата не будет определяться путем деления средней месячной заработной платы на количество рабочих часов в месяц. То есть почасовой минимум не будет получен простым делением средней месячной зарплаты на рабочие часы в течение месяца. При этом будут использоваться коэффициенты и определены соответствующие критерии», — отметил депутат.

Он добавил, что такой подход позволит установить почасовую минимальную заработную плату на более высоком уровне и даст возможность гражданам, работающим в рамках этой системы, получать больший доход.

«Новый механизм одновременно даст гражданам возможность работать на нескольких местах работы. Это создаст условия для роста их ежемесячных доходов. Как более высокая почасовая минимальная заработная плата, так и возможность работать на нескольких работах позволят им получать больше зарплаты и доходов», — подчеркнул В. Байрамов.

Отметим, что в Азербайджане система почасовой оплаты труда и минимальной почасовой заработной платы будет применяться с 1 марта 2027 года. Почасовая минимальная заработная плата может обеспечить равный и справедливый подход к оплате труда работников в сельском хозяйстве, общественном питании, туризме, сфере бытовых услуг, транспортных услуг и информационных технологий.