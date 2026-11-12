Жапаров: кыргызов и узбеков пытаются столкнуть перед выборами

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров заявил, что перед президентскими выборами, намеченными на 27 января, некоторые политики вынашивают планы организации на юге республики межнационального конфликта между этническими киргизами и узбеками.

"Недобросовестные политики с дурными намерениями, которые "держат камень за пазухой", обсуждают планы по разжиганию межнационального конфликта между узбеками и кыргызами на юге страны до выборов, чтобы спровоцировать беспорядки и сорвать проведение голосования", - написал глава кыргызского государства в Facebook.