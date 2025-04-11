Россия выдала Азербайджану четырех человек, находившихся в розыске

Генеральная прокуратура Российской Федерации, в соответствии с требованиями положений Конвенции о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам от 7 октября 2002 года, удовлетворила ходатайства Генеральной прокуратуры Азербайджанской Республики об экстрадиции граждан Азербайджана — Оруджева Эмиля Маил оглу, Алекберова Бабека Фаиг оглу, Гурбанова Балоглана Яшар оглу и Мамедова Вагифа Эльяз оглу.

Как сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры, ранее были установлены обоснованные подозрения в совершении указанными лицами преступлений, предусмотренных соответствующими статьями Уголовного кодекса Азербайджанской Республики, в связи с чем в их отношении были приняты решения о привлечении в качестве обвиняемых, а поскольку они скрывались от следствия, их объявили в международный розыск.

Все четверо были задержаны на территории Российской Федерации и экстрадированы в Азербайджан в сопровождении специального конвоя Пенитенциарной службы Министерства юстиции республики.

Кроме того, 10 декабря прошлого года на территории Газахского района был задержан гражданин Грузии Вахтанг Куртанидзе, находившийся в межгосударственном розыске. В соответствии с вышеуказанной Конвенцией, ходатайство Генеральной прокуратуры Российской Федерации о его экстрадиции для привлечения к уголовной ответственности было удовлетворено Генеральной прокуратурой Азербайджанской Республики. Задержанный был передан компетентным органам Российской Федерации в сопровождении специального конвоя Пенитенциарной службы Министерства юстиции Азербайджана.