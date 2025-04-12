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Иранская делегация прибыла в Оман для переговоров с США

First News Media11:10 - Сегодня
Иранская делегация прибыла в Оман для переговоров с США

Делегация Ирана во главе с министром иностранных дел исламской республики Аббасом Арагчи прибыла в Маскат на переговоры с США.

Об этом сообщил телеканал SNN.

По его информации, в состав делегации входят заместители главы МИД Маджид Тахт-Раванчи и Казем Гарибабади, официальный представитель ведомства Эсмаил Багаи и ряд иранских дипломатов.

Как отмечалось ранее, Иран на этих переговорах может предложить обсудить временную ядерную сделку, сообщил портал «Axios» со ссылкой на источники. Это соглашение могло бы включать приостановку некоторых работ Тегерана по обогащению урана, сокращение запасов урана, обогащенного на 60%, и предоставление инспекторам ООН большего доступа к ядерным объектам страны. В рамках соглашения Иран также может потребовать, чтобы Трамп приостановил свою кампанию «максимального давления» на иранскую экономику.

В свою очередь спецпосланник президента США Стив Уиткофф, излагая предпереговорную позицию Вашингтона, заявил что американская сторона открыта к компромиссам, сообщила газета The Wall Street Journal.

«Полагаю, что наша стартовая позиция состоит в демонтаже [иранской ядерной] программы. Это наша позиция на сегодня, - изложил Уиткофф свои вступительные тезисы на предстоящих переговорах с представителями Ирана. - Это, к слову, не означает, что мы не сможем найти другие пути добиться компромисса между двумя странами».

Член иранской делегации на этих переговорах, заместитель главы МИД ИРИ Маджид Тахт-Раванчи же отметил, что США и Иран смогут легко договориться на оманских переговорах, если единственным требованием Вашингтона будет отказ Тегерана от разработки ядерного оружия. «Американцы говорят, что у Ирана не должно быть ядерного оружия. Мы настойчиво повторяем, что нас не интересует ядерное оружие. Так что, если единственным требованием американцев будет, чтобы у Ирана не было атомного оружия, у нас будет новое соглашение», - отметил Тахт-Раванчи, которого цитирует ТАСС.

Напомним, что верховный лидер Ирана Али Хаменеи изначально выступал против каких бы то ни было переговоров с США из-за ввода Дональдом Трампом режима максимального давления на Тегеран и угрозу атаки на республику. Впоследствии Хаменеи смягчил свою позицию и позволил провести переговоры с США в результате убеждений со стороны президента ИРИ Масуда Пезешкиана и ряда высокопоставленных иранских чиновников, сообщила газета «The New York Times». Согласно достигнутым договоренностям, вначале должен состояться непрямой диалог через посредника и только затем, при условии его успешности - прямой контакт переговорщиков ИРИ и США.

Между тем, вопреки сообщениям иранской стороны, пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт заявила, что переговоры между США и Ираном в Омане пройдут в прямом формате. Она подчеркнула, что основной их целью является недопущение появления у Тегерана ядерного оружия. «Президент верит в дипломатию и прямые переговоры в одном помещении для того, чтобы достичь этой цели», - подчеркнула она.

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