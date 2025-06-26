Путин: Израильско-иранский конфликт можно считать ушедшим в прошлое

Израильско-иранский конфликт ушел в прошлое, таким образом ЕАЭС может развивать отношения со всеми странами Ближнего Востока.

Как сообщает ТАСС, это отметил президент РФ Владимир Путин на Евразийском экономическом форуме.

"В мае вступило в силу соглашение о свободной торговле с Ираном, - напомнил президент РФ. - Дай бог, сейчас ситуация на Ближнем Востоке успокаивается, там конфликт между Израилем и Ираном тоже, слава богу, будем считать в прошлом".

"Это значит, что можно будет развивать отношения со всеми странами региона", - заключил Путин.