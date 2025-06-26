В Париже почтили память азербайджанских партизан - ФОТО

Посольство Азербайджана во Франции организовало мероприятие, посвященное Дню Вооруженных сил. На мероприятии была почтена память сынов Родины, отдавших жизнь за свободу и независимость Азербайджана, а также Франции.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, в рамках мероприятия состоялось открытие фотовыставки, посвященной памяти азербайджанцев, сражавшихся в рядах Французского Сопротивления в годы Второй Мировой войны.

На открытии выступили посол Азербайджана во Франции Лейла Абдуллаева, военный атташе посольства полковник Джавид Абдуллаев и французский историк Александр Ватан, занимавшийся исследованиями, связанными с участием азербайджанцев во Французском Сопротивлении.

Посол Лейла Абдуллаева и военный атташе Джавид Абдуллаев рассказали о славном пути, пройденном Вооруженными силами Азербайджана, отметили исключительные заслуги азербайджанских партизан в освобождении Франции во время Второй мировой войны. Было отмечено, что тысячи азербайджанцев сражались за свободу Франции вместе с местными партизанами. Многие из них погибли и были похоронены во Франции.

Л.Абдуллаева рассказала о проводимых посольством исследованиях боевого пути азербайджанских солдат, погибших во Франции, выявлению мест их захоронения.

Историк А.Ватан предоставил информацию о своей книге, повествующей о жизни и боевом пути Ахмедии Джебраилова.

На фотовыставке были представлены официальные документы и информация о десяти азербайджанцах, воевавших за освобождение Франции от фашизма. Члены семей троих из них - Ахмедии Джебраилова, Халафа Гаджиева и Идриса Гашимова участвовали в мероприятии. Им были вручены сертификаты и медали.