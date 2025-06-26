Эльчин Амирбеков: Южный Кавказ сталкивается как с вызовами, так и с возможностями

Представитель президента Азербайджана по особым поручениям Эльчин Амирбеков в рамках официального визита в Мексику выступил с открытой лекцией в Институте Матияса Ромеро.

В мероприятии приняли участие студенты, дипломаты и приглашённые гости. Присутствовал также посол Азербайджана в Мексике Мамед Талыбов.

Как сообщает Report, подробный материал об этом выступлении был опубликован в мексиканском издании Revista Mundo Internacional.

В своём выступлении Амирбеков сосредоточил внимание на трёх ключевых темах: развитии азербайджано-мексиканских отношений, геополитических изменениях в Южном Кавказе и процессе переговоров по мирному соглашению с Арменией.

"Несмотря на географическую удалённость, между нашими странами сложился гибкий и конструктивный политический диалог, основанный на схожих позициях по международным вопросам", — отметил дипломат. По его словам, взаимодействие в рамках ООН всегда отличалось взаимным уважением к нормам международного права.

Особое внимание Амирбеков уделил Меморандуму о взаимопонимании между Университетом АДА и Институтом Матияса Ромеро, подчеркнув важность академического сотрудничества: "Это соглашение позволит сблизить наши общества через обмен студентами и преподавателями".

Говоря об экономике, он отметил, что объём торговли между странами составляет 239 миллионов долларов, однако потенциал сотрудничества гораздо выше. "Необходимо определить перспективные направления, чтобы усилить торговлю", - подчеркнул представитель президента.

Комментируя происходящие трансформации в Южном Кавказе, Амирбеков заявил, что формируется новый мировой порядок. По его словам, традиционные альянсы трансформируются, на их месте возникают новые конфигурации: "Наш регион сталкивается как с вызовами, так и с возможностями".

Он подчеркнул стратегическую роль Азербайджана как поставщика энергии и транспортного узла между Востоком и Западом. Амирбеков добавил, что политика неприсоединения к военным блокам и последовательное проведение независимой внешней политики делают Азербайджан «надежным, предсказуемым и уважаемым партнёром».

"Азербайджан также часто выступает в роли посредника между регионами, способствуя достижению консенсуса. Именно эта приверженность диалогу и стала причиной того, что Баку был выбран в качестве страны-хозяйки COP29", - отметил дипломат. По его словам, Азербайджан играет активную роль в построении мостов и посредничестве между ключевыми глобальными участниками, способствуя заключению исторических соглашений.

Говоря о мирном соглашении с Арменией, Амирбеков заявил, что стороны как никогда близки к подписанию документа. Однако для этого, по его словам, необходимо устранить две основные преграды. Во-первых, речь идёт о положениях армянской конституции, содержащих территориальные притязания к Азербайджану. Во-вторых, он отметил необходимость отказа от устаревших и неэффективных механизмов посредничества.

Представитель президента также указал на важность открытия Зангезурского коридора, который свяжет основную часть Азербайджана с Нахчываном: "Этот 40-километровый маршрут кардинально изменит логистическую карту региона и укрепит стабильность".

В завершение Амирбеков выразил уверенность в том, что подписание мирного соглашения откроет новую страницу для всего Южного Кавказа.