Лучшие гарантии безопасности для Армении – в ее договоренностях с Россией, считают в МИД РФ

Россия считает представляющими угрозу своей безопасности и неприемлемыми попытки НАТО «втянуть в свои ряды» постсоветские государства, заявил заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Галузин.

«Считаем неприемлемыми попытки НАТО втянуть в свои ряды постсоветские страны. Такие попытки представляют уже сами по себе угрозу нашей безопасности», - отметил Галузин.

Он подчеркнул недопустимость расширения НАТО за счет Украины и необходимость сохранения этой страной внеблокового статуса.

По его мнению, для Армении наиболее надежными гарантиями безопасности служат двусторонние договоренности с Россией и договоренности в рамках ОДКБ.

«Мы считаем, что наиболее надежными и действенными гарантиями безопасности для нашего союзника Армении является, на наш взгляд, двусторонние договоренности с Россией и договоренности в рамках ОДКБ.

Да и, конечно же, Армения остается членом организации, и все гарантии безопасности ОДКБ на нее распространяются», - резюмировал дипломат.

Источник: «Известия»