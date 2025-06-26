Кац: Израиль собирался ликвидировать Хаменеи

Министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил, что Тель-Авив рассматривал возможность ликвидации верховного лидера Ирана Али Хаменеи, однако реализация этого плана оказалась невозможной по оперативным причинам.

В интервью 13 телеканалу он подчеркнул, что Израиль был готов нанести удар, если бы возникла подходящая возможность, но таких условий так и не сложилось.

Отвечая на вопрос о том, согласовывались ли подобные действия с Вашингтоном, Кац отметил, что Израиль не нуждается в чьем-либо разрешении, когда речь идёт о таких решениях.

Источник: Курсор