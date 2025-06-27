Посол США Линн Трейси завершила работу в России
Глава американского диппредставительства в Москве Линн Трейси завершила работу в России и покидает страну.
Об этом сообщается в Telegram-канале американского посольства.
"Посол США в РФ Линн Трейси покидает Москву. По случаю отъезда посла США Линн Трейси из Москвы мы выражаем признательность за ее вклад, основанный на последовательной дипломатии, глубоком уважении к русской культуре и преданном служении американскому народу", - указывается в сообщении.
Источник: ТАСС
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