Посол США Линн Трейси завершила работу в России

Глава американского диппредставительства в Москве Линн Трейси завершила работу в России и покидает страну.

Об этом сообщается в Telegram-канале американского посольства.

"Посол США в РФ Линн Трейси покидает Москву. По случаю отъезда посла США Линн Трейси из Москвы мы выражаем признательность за ее вклад, основанный на последовательной дипломатии, глубоком уважении к русской культуре и преданном служении американскому народу", - указывается в сообщении.

Источник: ТАСС