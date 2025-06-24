Соглашение о безвизе между Азербайджаном и Китаем вступает в силу

С 16 июля 2025 года вступает в силу соглашение между правительствами Азербайджана и Китая о взаимной отмене виз для владельцев общегражданских паспортов.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на МИД, завершены все внутренние процедуры, необходимые для вступления в силу документа, подписанного 23 апреля 2025 года в Пекине.

В соответствии с соглашением, граждане Азербайджана и Китая, имеющие действительные общегражданские паспорта, смогут въезжать, выезжать и совершать транзит через территорию другой страны без виз на срок до 30 дней в рамках одной поездки и не более 90 дней в течение любого 180-дневного периода.