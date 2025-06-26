Извлечены данные «черных ящиков» разбившегося в Индии авиалайнера

Специалисты Агентства по расследованию авиационных происшествий Индии (AAIB) объявили об успешном извлечении в лаборатории в Нью-Дели данных с обоих бортовых самописцев разбившегося под Ахмедабадом 12 июня самолета Boeing 787-8 Dreamliner авиакомпании Air India.

Об этом сообщило в своем пресс-релизе Министерство гражданской авиации Индии.

Оно напомнило, что оба «черных ящика» были обнаружены на месте крушения лайнера в под Ахмедабадом, а затем были перевезены в Нью-Дели самолетом ВВС Индии в условиях полной безопасности. После этого специалисты AAIB и Национального совета по безопасности на транспорте приступили к процессу извлечения данных. Они получили доступ к модулям памяти «черных ящиков» и загрузили их.

«В настоящее время проводится анализ данных с обоих бортовых самописцев. Эти усилия направлены на восстановление последовательности событий, приведших к авиационному происшествию», - уточнили в министерстве гражданской авиации. Перевозить «черные ящики» для извлечения с них записей в США, как сообщалось ранее, не потребовалось.