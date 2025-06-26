Чемпионат Европы: азербайджанские дзюдоисты в первый день завоевали 6 медалей - ФОТО

В столице Северной Македонии Скопье стартовал чемпионат Европы по дзюдо среди юниоров.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, в первый день соревнований на татами вышли 9 наших дзюдоистов в 6 весовых категориях.

Азербайджанские дзюдоисты Анар Гулиев (-50 кг), Расул Ализаде (-55 кг) и Зейд Алескеров (-60 кг), одолев всех своих соперников, стали чемпионами Европы в своих весовых категориях.

Среди дзюдоисток Нармин Агамирзазаде (-48 кг) завоевала серебряную медаль, Гюльшан Гусейнова (-44 кг) и Лейла Алекберова (-48 кг) стали обладательницами бронзовых медалей.

Таким образом, в первый день чемпионата Европы сборная Азербайджана завоевала в общей сложности 6 медалей, в том числе 3 золотые, 1 серебряную и 2 бронзовые. С этим результатом наша сборная занимает первое место в общекомандном зачете по количеству медалей.