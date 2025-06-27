Сегодня более 60 иностранцев эвакуированы из Ирана через территорию Азербайджана - ФОТО

Более 60 иностранных граждан были эвакуированы из Ирана через Азербайджан.

Как передаёт Report, сегодня через Государственный пропускной пункт "Астара" в Азербайджан прибыли более 60 иностранцев.

Во второй половине дня они были направлены по гуманитарному коридору в свои страны. Среди эвакуированных – граждане Австралии, Нидерландов, Германии, Швейцарии, Великобритании и Италии.

Отмечается, что во время транзита через Азербайджан для них были созданы комфортные условия, при необходимости оказывалась медицинская помощь, а также организовано чаепитие. После завершения официальных таможенных процедур иностранцы были отправлены автобусами в свои государства.