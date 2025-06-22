В Иране выступили за блокирование Ормузского пролива

Меджлис (однопалатный парламент) Ирана на фоне ударов США по ядерным объектам в республике посчитал необходимым перекрыть Ормузский пролив.

Об этом сообщил член комитета по национальной безопасности иранского парламента Эсмаил Косари.

"Парламент пришел к выводу, что Ормузский пролив необходимо закрыть, однако окончательное решение по этому вопросу принимает высший совет национальной безопасности", - приводит его слова телеканал Press TV.

Источник: ТАСС