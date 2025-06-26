Нетаньяху: Победа Израиля дает пространство для мирных соглашений
Победа Израиля дает пространство для заключения мирных соглашений, чтобы обеспечить региональную стабильность на Ближнем Востоке.
Об этом заявил премьер-министр Израиля государства Биньямин Нетаньяху, передает агентство Reuters.
«Эта победа предоставляет возможность для резкого расширения мирных соглашений. Мы работаем над этим с энтузиазмом», — рассказал глава правительства.
Нетаньяху уточнил, что речь идет не о мирных соглашениях с Ираном, а о соглашениях с арабскими странами. По его словам, Израиль одержал «доблестную победу».
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