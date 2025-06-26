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Нетаньяху: Победа Израиля дает пространство для мирных соглашений

First News Media21:40 - 26 / 06 / 2025
Нетаньяху: Победа Израиля дает пространство для мирных соглашений

Победа Израиля дает пространство для заключения мирных соглашений, чтобы обеспечить региональную стабильность на Ближнем Востоке.

Об этом заявил премьер-министр Израиля государства Биньямин Нетаньяху, передает агентство Reuters.

«Эта победа предоставляет возможность для резкого расширения мирных соглашений. Мы работаем над этим с энтузиазмом», — рассказал глава правительства.

Нетаньяху уточнил, что речь идет не о мирных соглашениях с Ираном, а о соглашениях с арабскими странами. По его словам, Израиль одержал «доблестную победу».

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