Нетаньяху: Победа Израиля дает пространство для мирных соглашений

Победа Израиля дает пространство для заключения мирных соглашений, чтобы обеспечить региональную стабильность на Ближнем Востоке.

Об этом заявил премьер-министр Израиля государства Биньямин Нетаньяху, передает агентство Reuters.

«Эта победа предоставляет возможность для резкого расширения мирных соглашений. Мы работаем над этим с энтузиазмом», — рассказал глава правительства.

Нетаньяху уточнил, что речь идет не о мирных соглашениях с Ираном, а о соглашениях с арабскими странами. По его словам, Израиль одержал «доблестную победу».