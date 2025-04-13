Число погибших в результате ракетного удара по украинским Сумам выросло до 31 - ОБНОВЛЕНО

Число погибших из-за ракетного удара, нанесенного российскими войсками по украинским Сумам, возросло до 31.

Как передает Report, об этом сообщили в Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Согласно данным ведомства, среди погибших двое детей.

В результате удара также пострадали 84 человека, в том числе 10 детей.

13:45

В результате ракетного удара по украинским Сумам погиб 21 человек.

Как передает УНИАН, об этом заявил глава МВД Украины Игорь Клименко.

В Сумской областной прокуратуре уточнили, что в результате атаки ранения получили 34 человека, в том числе пять детей.

13:20

Свыше 20 человек погибли в результате ракетного удара по городу Сумы на северо-востоке Украины.

Об этом в Telegram сообщил и.о. мэра Сум Артем Кобзарь.

"В этот светлый день Вербного воскресенья наша община испытала страшную трагедию. Враг нанес ракетный удар по мирным жителям. К сожалению, уже известно о более 20 погибших…", - написал он.

Информацию о жертвах в Сумах подтвердил руководитель Офиса президента Андрей Ермак.

"Россияне ударили ракетами по городу Сумы, убили гражданских людей", - отметил чиновник в Telegram.