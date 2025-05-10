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«Потряс Землю, Марс и тысячи спутников»: раскрыты последствия мощнейшего солнечного шторма

First News Media20:27 - Сегодня
«Потряс Землю, Марс и тысячи спутников»: раскрыты последствия мощнейшего солнечного шторма

Американские ученые из NASA и других научных центров подвели итоги геомагнитной бури «Ганнон» — сильнейшего космического шторма на Земле за последние 20 лет.

Событие произошло ровно год назад — 10 мая 2024 года. Исследование опубликовано в научном издании Journal of Geophysical Research: Space Physics (JGRSP).

Годом ранее на нашу планету обрушилась магнитная буря максимального класса G5. Ей присвоили имя «Ганнон» в честь американской ученой, специалиста по космической погоде Дженнифер Ганнон.

На Земле космический шторм вызвал перегрев трансформаторов, сбои на высоковольтных линиях и нарушения GPS-навигации. Авиакомпании были вынуждены менять маршруты трансатлантических рейсов из-за повышенной радиации и проблем со связью.

В космосе последствия оказались еще масштабнее. Атмосфера Земли разогрелась до рекордных 2100°F (1150°C), что привело к ее расширению и увеличению сопротивления для спутников. Аппараты, включая NASA ICESat-2 и европейский Sentinel, столкнулись с трудностями: одни перешли в безопасный режим, другим потребовались дополнительные маневры для уклонения от космического мусора. Спутник CIRBE и вовсе сошел с орбиты досрочно.

Буря спровоцировала глобальные полярные сияния, в том числе в нехарактерных регионах.

В Японии наблюдались редкие пурпурные всполохи, вызванные смешением кислорода и азота на аномальной высоте — около 600 миль. Проект NASA Aurorasaurus зафиксировал более 6000 сообщений о полярных сияниях со всех континентов.

Кроме того, в магнитосфере Земли образовались два новых временных радиационных пояса, что представляет риск для космических аппаратов и астронавтов.

Солнечная активность затронула и Марс. Орбитальный аппарат MAVEN зафиксировал полярные сияния в атмосфере Красной планеты, а марсоход Curiosity столкнулся с помехами в камерах и зарегистрировал рекордный уровень радиации — эквивалент 30 рентгеновских снимков грудной клетки.

Буря «Ганнон» стала самым документированным геомагнитным событием в истории. Ее изучение поможет улучшить прогнозирование и защиту от подобных явлений в будущем. Как отметили в NASA, анализ данных займет годы, но уже сейчас ясно: человечеству необходимо готовиться к новым солнечным штормам.

Источник: Gazeta.Ru

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