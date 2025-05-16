В Европе решили ввести возрастной ценз на соцсети

Франция, Испания и Греция обсуждают введение обязательных возрастных ограничений для пользователей социальных сетей, включая Facebook и X.

Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на документы.

Министры цифровых услуг трех стран координируют работу над этим предложением перед встречей со своими коллегами из Европейского союза, которая состоится 6 июня.

Новые правила обяжут любое устройство, имеющее доступ к интернету, включать технологию проверки возраста. Кроме того, эти страны призывают соцсети к «соответствию дизайна возрасту» и ограничению «вызывающих привыкание и навязчивых» функций, таких как всплывающие окна, персонализированный контент или видео, которые воспроизводятся автоматически.

Такой шаг, как считает Bloomberg, может вызвать недовольство администрации президента США Дональда Трампа, так как политик создал тесный альянс с владельцем Х Илоном Маском и генеральным директором Meta Марком Цукербергом.