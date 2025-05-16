Азербайджан участвует в Королевском Виндзорском конном шоу – 2025 - ВИДЕО

В Великобритании стартовало одно из самых престижных мероприятий года - традиционное «Королевское Виндзорское конное шоу – 2025».

Как сообщает Report со ссылкой на Государственную пограничную службу, в этом году Азербайджан впервые принимает участие в шоу столь представительным составом - делегацией из 130 человек.

Участие стало возможным благодаря поддержке Фонда Гейдара Алиева и организации Федерации конного спорта Азербайджана.

Одним из самых ярких моментов шоу стало выступление под названием Azerbaijan – Land of Fire, объединившее зажигательные танцы, магию национальной музыки и мощную энергетику карабахских коней. Это уникальное шоу привнесло новизну в данное мероприятие в текущем году.

Танцевальный ансамбль и кавалерийский отряд Государственной пограничной службы, сопровождаемый 20 карабахскими конями, достойно представили страну, завоевав симпатии и овации зрителей.

Руководителем постановки выступила заслуженная артистка Говхар Гасанзаде, режиссером и хореографом - заслуженный артист Фарид Ибрагимов, тренером кавалерийского отряда - главный инструктор Имран Ахмедли, а музыкальное сопровождение обеспечил Образцовый военный оркестр под управлением заслуженного артиста Самеда Векилова.

Британская публика с восхищением наблюдала за грандиозным номером, который сопровождали легендарные национальные произведения - «Яллы» и «Гайтагы» маэстро Ниязи, İncə bellim Эмина Сабитоглу, песня «Азербайджан» Муслима Магомаева, исполненные на национальных инструментах. Атмосферу усиливали зажигательные танцы ансамбля «Сярхядчи» и зрелищные выступления всадников на карабахских скакунах.

Во время 20-минутного выступления азербайджанские всадники эффектно развернули флаги Азербайджана и Великобритании, получив бурные аплодисменты.

Завершился день официальным приемом в Виндзорском замке, где заслуженные артистки Афаг Аббасова и Саадат Исмаилова покорили публику утонченным исполнением на фортепиано.

Выступления азербайджанской делегации продлятся до 18 мая, а уже 17 мая запланировано выступление команды по поло Land of Fire.