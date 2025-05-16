Пашинян и Макрон обсудили региональные процессы

Премьер-министр Армении Никол Пашинян назвал эффективной встречу с президентом Франции Эммануэлем Макроном на полях саммита Европейского политического сообщества в столице Албании - Тиране.

Как передают армянские СМИ, стороны обсудили региональные и международные процессы, в том числе отметив важность подписания мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией и реализации последовательных шагов в этом направлении.

Президент Франции вновь подчеркнул неукоснительную поддержку Парижа в отношении мирного процесса, отметив, что «стабильность и безопасность на Южном Кавказе имеют жизненную важность для регионального сотрудничества в целом».