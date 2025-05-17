Южная Корея попросила США освободить ее от пошлин

Южная Корея попросила освободить ее от импортных пошлин США.

Об этом заявил министр торговли, промышленности и энергетики Республики Корея Ан Док Кын.

В ходе консультаций с представителем США на торговых переговорах с Джеймисоном Гриром министр азиатской страны заявил, что республика ищет взаимовыгодные варианты для решения проблемы и отмены тарифов.

«Даже при исполняющем обязанности президента идут тесные консультации между профильными органами, мы доводим подробно нашу позицию. Исходя из этого, последовательно просим об изъятии наших товаров из-под действия взаимных и отраслевых пошлин», — заявил Ан Док Кын.